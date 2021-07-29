Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 2-го туру

30 липня стартує 2-й тур чемпіонату України з футболу.

З 30 липня по 2 серпня пройдуть матчі 2-го туру Української Прем'єр-Ліги. Свій перший матч у сезоні проведе київське "Динамо" - поєдинок 1-го туру за участю киян, нагадаємо, був перенесений. Розклад матчів 30 липня 19.00. "Львів" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 21.00. "Колос" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 2" 31 липня 17.00. "Минай" - " Олександрія" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Чорноморець" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 1 серпня 17.00. "Маріуполь" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Динамо - "Верес" Трансляція - "2+2" Читайте такожУ стилі 90-х: Динамо презентувало нову форму (фото) 19.30. "Ворскла" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 2 серпня 19.30. "Інгулець" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 2" Українська Прем'єр-ліга: перед 2-м туром У першому турі чотири команди набрали по 3 очки і очолили таблицю УПЛ. Це "Десна", "Металіст 1925", "Шахтар" і "Олександрія".

У лідери гонки бомбардирів вирвалися Артем Довбик з "Дніпра-1" і Владислав Калитвинцев з "Десни", які забили по 2 голи. Автор: Антон Дудар

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