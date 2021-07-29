Мірчі Луческу 29 липня виповнилося 76 років / фото Динамо Київ

З 30 липня по 2 серпня пройдуть матчі 2-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Свій перший матч у сезоні проведе київське "Динамо" - поєдинок 1-го туру за участю киян, нагадаємо, був перенесений. 

Розклад матчів

30 липня

19.00. "Львів" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

21.00. "Колос" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 2"

31 липня

17.00. "Минай" - " Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Чорноморець" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

1 серпня

17.00. "Маріуполь" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Динамо - "Верес"

Трансляція - "2+2"

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19.30. "Ворскла" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

2 серпня

19.30. "Інгулець" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 2"

Українська Прем'єр-ліга: перед 2-м туром

  • У першому турі чотири команди набрали по 3 очки і очолили таблицю УПЛ. Це "Десна", "Металіст 1925", "Шахтар" і "Олександрія".
  • У лідери гонки бомбардирів вирвалися Артем Довбик з "Дніпра-1" і Владислав Калитвинцев з "Десни", які забили по 2 голи.

Автор: Антон Дудар