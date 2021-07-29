З 30 липня по 2 серпня пройдуть матчі 2-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Свій перший матч у сезоні проведе київське "Динамо" - поєдинок 1-го туру за участю киян, нагадаємо, був перенесений.
Розклад матчів
30 липня
19.00. "Львів" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
21.00. "Колос" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 2"
31 липня
17.00. "Минай" - " Олександрія"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Чорноморець" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
1 серпня
17.00. "Маріуполь" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Динамо - "Верес"
Трансляція - "2+2"
Читайте такожУ стилі 90-х: Динамо презентувало нову форму (фото)
19.30. "Ворскла" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
2 серпня
19.30. "Інгулець" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 2"
Українська Прем'єр-ліга: перед 2-м туром
- У першому турі чотири команди набрали по 3 очки і очолили таблицю УПЛ. Це "Десна", "Металіст 1925", "Шахтар" і "Олександрія".
- У лідери гонки бомбардирів вирвалися Артем Довбик з "Дніпра-1" і Владислав Калитвинцев з "Десни", які забили по 2 голи.