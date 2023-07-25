Попередній тренер збірної України U-21 Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ у якості головного тренера олімпійської команди.

47-річний іспанець Унаї Мельгоса став головним тренером молодіжної збірної України.

Виконавчий комітет УАФ ухвалив відповідне рішення. Кандидатуру Мельгоси запропонував Сергій Ребров.

До цього Мельгоса працював у тренерськкому штабі Реброва в національній збірній України. Він відповідав за збір інформації щодо потенційних гравців команди, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних.

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Попередній тренер збірної України U-21 Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ у якості головного тренера олімпійської команди.

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 Україна дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше у своїй історії здобула право виступити на Олімпійських іграх.

Унаї Мельгоса: що про нього відомо

Тренерську діяльність Мельгоса розпочав у академії "Атлетік" Більбао. Пізніше він недовго працював у "Малазі", а потім переїхав до України. Іспанець працював із київським "Динамо" U-19, а потім був асистентом Реброва у "Ференцвароші", "Аль-Айні" та збірній України.

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