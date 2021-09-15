Донецький "Шахтар" зіграє проти команди Юрія Вернидуба.

Донецький "Шахтар" 15 вересня стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" в Тирасполі зіграють проти "Шерифа".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шериф" - "Шахтар".

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Початок зустрічі - о 19.45.

"Шериф"

"Шериф", який очолює Юрій Вернидуб, створив справжню сенсацію, пробившись в груповий етап ЛЧ. "Шериф" став першим молдавським клубом, який зіграє в групі головного клубного турніру Європи.

Для цього команді українського тренера довелося пройти чотири раунди кваліфікації. Причому "Шериф" не програв жодного разу. Команда вибила з боротьби албанську "Теуту" (4:0 і 1:0), вірменський "Алашкерт" (1:0 і 3:1), сербську "Црвену Звезду" (1:1 і 1:0) і хорватське "Динамо" (3:0 і 0:0).

У чемпіонаті Молдови у "Шерифа", який може похвалитися більш ніж двадцятьма легіонерами у складі, чотири перемоги в п'яти матчах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" здолав "Петрокуб" з рахунком 2:0.

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"Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, як і Юрій Вернидуб, вперше зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. А "гірники" зіграють в групі ЛЧ вже в 16-й раз в історії.

Для того, щоб туди потрапити, "Шахтарю" довелося пройти два відбіркових раунди. Спершу "гірники" двічі обіграли бельгійський "Генк" (2:1 і 2:1), а потім пройшли французький "Монако" (1: 0 і 2: 2 в овертаймі).

Як і його суперник, "Шахтар" також може похвалитися серією без поразок - вона налічує сім матчів. Перед зустріччю з "Шерифом" "гірники" обіграли "Дніпро-1" з рахунком 2:0.

Хто не зіграє?

"Шахтарю" не зможе допомогти один з лідерів команди Манор Соломон - ізраїльтянин не вийде на поле через релігійне свято. Також у "гірників" травмований основний воротар Анатолій Трубін. А Жуніор Мораєс вже давно знаходиться в лазареті.

Орієнтовні склади

"Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арбодела, Дуланто, Крістіано, Аддо, Траоре, Тілль, Кастаньеда, Колосов, Янсане

"Шахтар": Пятов, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Педріньо, Мудрик, Тете, Траоре

Слова перед матчем

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб:

"Будемо битися. Зрозуміло, що група складна. У нас суперники такі: "Реал", "Інтер", та й "Шахтар" постійно там грає і виходить з групи. Я розумію, що нам відведена роль аутсайдера, але я з цим не згоден. Хочу достукатися до хлопців, щоб вони теж це розуміли. Нехай ми не такі, як ці клуби, але ми повинні виходити та показати своє обличчя, показати свій характер".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі:

"У "Шерифа" багато швидкісних футболістів, вони люблять грати у високому ритмі. Ми дуже поважаємо цю команду, вони кваліфікувалися в групу ЛЧ, як і ми. Ми готові виграти цей матч, тому що для нас це дуже важливий матч. Не думаю, що потрібно сильно мотивувати футболістів. Вони прекрасно знають, що в таких іграх потрібно самим знайти собі мотивацію".

Арбітр

Головним арбітром матчу призначений турецький рефері Деніз Айтекін.

Автор: Антон Дудар