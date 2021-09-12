Вінгер "Шахтаря" Манор Соломон пропустить перший тур Ліги чемпіонів 2021/22. Атакувальний півзахисник збірної Ізраїлю не допоможе донецькому клубу у виїздному матчі проти молдавського "Шерифу".
Про це повідомляє Ynet.
22-річний Соломон через релігійні мотиви пропустить поєдинок з "Шерифом". Річ у тім, що 15 і 16 вересня відзначатиметься релігійне свято Йом Кіпур. Євреям не можна їсти, пити і працювати у це свято.
З івриту Йом Кіпур перекладається як День очищення, День спокути або Судний день. Це одна з основних дат єврейського календаря. Саме в цей день Мойсей отримав на горі Синай другі Скрижалі Заповіту.
"Шахтар" зіграє проти "Шерифа" якраз 15 вересня о 20:00. Минулого року Соломон з цієї ж причини пропустив гру УПЛ проти "Олімпіка".
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Манор Соломон у "Шахтарі": головне
- Соломон перейшов до "Шахтаря" з "Маккабі" Петах-Тіква в січні 2019 року.
- Ізраїльтянин в минулому сезоні провів за "гірників" 23 матчі в рамках УПЛ, забив дев'ять голів і віддав один асист. Також Соломон двічі забив в Лізі чемпіонів у ворота мадридського "Реала".
- Контракт Соломона з донеччанами розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.