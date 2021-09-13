Деніз Айтекін нещодавно судив матч Франція - Фінляндія / фото REUTERS
УЄФА призначив арбітрів на матч групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським "Шерифом" і українським "Шахтарем".
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
Головним арбітром зустрічі призначений німець Деніз Айтекін.
Його асистентами будуть Крістіан Діц і Штефан Лупп. Четвертим арбітром призначений Мартін Петерсен. За VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.
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Матч "Шериф" - "Шахтар" пройде 15 вересня.
Деніз Айтекін: що про нього відомо
- Турецький рефері є арбітром ФІФА з 2011 року.
- Айтекін раніше один раз працював на матчі "Шахтаря" - у 2015 році він обслуговував поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "гірники" програли ПСЖ з рахунком 0:3.
- Він відомий за своєю роботою на матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Барселона" - ПСЖ, в якому каталонці виграли з рахунком 6:1 після поразки 0:4 в першій грі.
- Крім суддівства, Айтекін займається інтернет-підприємництвом.