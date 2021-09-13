На стартовому поєдинку "гірників" у груповому етапі працюватиме турецький рефері.

УЄФА призначив арбітрів на матч групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським "Шерифом" і українським "Шахтарем".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначений німець Деніз Айтекін.

Його асистентами будуть Крістіан Діц і Штефан Лупп. Четвертим арбітром призначений Мартін Петерсен. За VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.

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Турецький рефері є арбітром ФІФА з 2011 року.

Айтекін раніше один раз працював на матчі "Шахтаря" - у 2015 році він обслуговував поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "гірники" програли ПСЖ з рахунком 0:3.

Він відомий за своєю роботою на матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Барселона" - ПСЖ, в якому каталонці виграли з рахунком 6:1 після поразки 0:4 в першій грі.

Крім суддівства, Айтекін займається інтернет-підприємництвом.

Автор: Антон Дудар