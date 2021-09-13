Лассіна Траоре забив вже 6 голів за Шахтар в цьому сезоні / фото ФК Шахтар
15 вересня донецький "Шахтар" стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" в Тирасполі зіграють проти "Шерифа", який очолює український тренер Юрій Вернидуб.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шериф - Шахтар.
Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом цього матчу.
Так, на перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,88, на нічию - 3,60, а на перемогу "Шерифа" - 4,40.
На те, що "Шахтар" не програє в гостях, дається коефіцієнт 1,23, а на те, що молдавський клуб зможе набрати очки - 1,98.
Шериф - Шахтар: перед матчем
- Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45.
- Щоб потрапити до групового етапу ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" і французький "Монако".
- "Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський" Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.
- Молдавський клуб на цю мить не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.
- "Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.
- Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.