"Шахтар" розпочне свій шлях на груповому етапі ЛЧ виїзним матчем.

15 вересня донецький "Шахтар" стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" в Тирасполі зіграють проти "Шерифа", який очолює український тренер Юрій Вернидуб.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шериф - Шахтар.

Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом цього матчу.

Так, на перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,88, на нічию - 3,60, а на перемогу "Шерифа" - 4,40.

На те, що "Шахтар" не програє в гостях, дається коефіцієнт 1,23, а на те, що молдавський клуб зможе набрати очки - 1,98.

Шериф - Шахтар: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45.

Щоб потрапити до групового етапу ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" і французький "Монако".

"Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський" Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.

Молдавський клуб на цю мить не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.

"Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.

Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.

Автор: Антон Дудар