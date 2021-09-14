"Гірники" готуються до старту в євроосені.

Донецький "Шахтар" 15 вересня проведе перший тур групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти молдавського "Шерифа".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шериф - Шахтар.

Шериф - Шахтар: де дивитися матч

Протистояння молдавського та українського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок матчу - о 19.45.

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Шериф - Шахтар: перед матчем

Щоб потрапити до групового етапу ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" і французький "Монако".

"Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський" Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.

Молдавський клуб на цю мить не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.

"Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.

Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.

Автор: Артем Будрін