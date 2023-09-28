Олександр Гвоздик вважає, що шанси Ф'юрі і Усика в цьому бою рівні.

Відомий український боксер Олександр Гвоздик поділився прогнозом на потенційний бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

На думку Гвоздика, шанси боксерів у цьому поєдинку рівні.

"Це хороший бій. Я просто хочу, щоб він відбувся. Це бій з шансами 50 на 50, я однозначно буду вболівати за Усика", - наводить слова Гвоздика ESNEWS.

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Відзначимо, що Усик і Ф'юрі вже намагалися організувати бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, проте не змогли узгодити умови контракту.

Після цього Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.

Поєдинок Ф'юрі проти Усика може відбутися на початку наступного року.

Додамо, що Олександр Усик здобув 21 перемогу в 21 бою у своїй кар'єрі. У послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і 1 нічия в 34 боях на профі-рингу.

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