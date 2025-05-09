Український спортсмен залишається найкращим за підсумками двох боїв проти Тайсона Ф'юрі.

Український боксер Олександр Усик досі утримує лідерство в рейтингу поза ваговими категоріями (P4P) за версією The Ring. У середу, 7 травня, відбулося оновлення заліку.

Уперше Усик очолив цей список ще в травні минулого року, коли став абсолютним чемпіоном світу за результатами першого бою з Ф'юрі. Зараз же рейтинг P4P від Ring Magazine має такий вигляд:

Олександр Усик (Україна, 23-0, 14 КО); Наоя Іноуе (Японія, 30-0, 27 КО); Теренс Кроуфорд (США, 41-0, 31 КО); Дмитро Бівол (РФ, 24-1, 12 KO); Артур Бетербієв (Канада, 21-1, 20 KO); Джессі Родрігес (США, 21-0, 14 KO); Дзюнто Накатані (Японія, 30-0, 23 KO); Сауль Альварес (Мексика, 63-2, 39 KO); Кен Сіро (Японія, 25-1, 16 KO); Девід Бенавідес (США, 30-0, 24 KO).

Що ще відомо про Олександра Усика

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO, WBA і WBC провів свій останній поєдинок у грудні 2024 року, вдруге вигравши у британця Тайсона Ф'юрі. Його наступний бій не за горами. Він відбудеться 19 липня, противником Усика стане знову британець Даніель Дюбуа.

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І знову на кону стоїть звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик уже заговорив про завершення кар'єри. За словами спортсмена, йому залишилося зовсім небагато поєдинків на рингу. Один із них - проти Дюбуа. А ось із другим він ще не може зважитися.

Дюбуа, своєю чергою, зробив гучну заяву перед боєм з Усиком. Британський спортсмен пообіцяв "закінчити кар'єру" українця...

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