Британець гучно пообіцяв, що відправить українського чемпіона в нокаут, щоб "виправити всі помилки".

Український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа домовились щодо проведення очного поєдинку. Після офіційного оголошення реваншу на стадіоні Вемблі між боксерами відбувся інцидент.

Як повідомляє SPORT.UA, під час традиційної дуелі поглядів британець не стримав емоції та штовхнув українського чемпіона, обізвавши боягузом.

"Чому я так зробив? Звикайте, це новий Дюбуа. Я більше не боюся певних дій. Це бійцівська гра, бокс, я роблю те, що необхідно. Усик завдав мені болю і розчарування, однак це допомогло мені досягти нових висот. Я його нокаутую, виправлю помилки, він піде спати", - пояснив свою поведінку Дюбуа.

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Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика і Дюбуа

Раніше букмекери поділилися прогнозами щодо бою-реваншу між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Аналітики впевнені, що Усик є фаворитом бою. На його перемогу пропонують поставити із середнім коефіцієнтом 1,20. Коефіцієнт ставки на виграш британця становить 4,33.

Нічию вважають найменш імовірним результатом бою. На такий результат можна поставити з коефіцієнтом 21,00.

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