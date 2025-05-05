Він заявив, що "серйозно налаштований" перемогти українського босера.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа перед матчем з українським боксером Олександром Усиком вибухнув погрозами, пообіцявши "закінчити кар'єру" українця.

Як пише видання sport.ua, Дюбуа заявив, що "серйозно налаштований" стати тим, хто переможе Усика.

"Усик став повільнішим через свій вік, у нього нещодавно було два великі бої з Тайсоном Ф'юрі. Я стану тим, хто переможе Усика своїми ударами. У нього потраплятимуть бомби, я налаштований серйозно. Все, це кінець кар'єри для Усика. Я переконаний, що так буде", – сказав Дюбуа.

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Олександр Усик - новини

Раніше Олександр Усик оголосив, що до закінчення кар'єри йому залишилося два бої. На запитання про те, з ким буде його останній бій, Усик зазначив, що поки планує зосередитися на першому поєдинку - з Даніелем Дюбуа. Другий бій, за словами боксера, буде з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа, при цьому він віддає перевагу Ф'юрі.

Нагадаємо, що 19 липня відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за пояси WBC, WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі.

За прогнозами букмекерів, Усик є фаворитом бою. На його перемогу пропонують поставити із середнім коефіцієнтом 1,20. Коефіцієнт ставки на виграш британця становить 4,33.

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