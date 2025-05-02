Усик відповів, що до закінчення кар'єри йому залишилося два бої.

Український боксер Олександр Усик оголосив, що до закінчення кар'єри йому залишилося два бої.

"Я думаю, два бої - і все. І якщо я кажу - це правда", - заявив Усик в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

На запитання про те, з ким буде його останній бій, Усик зазначив, що поки планує зосередитися на першому поєдинку - з Даніелем Дюбуа.

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Другий бій, за словами боксера, буде з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

При цьому, відповідаючи на запитання, проти кого він вважатиме за краще вийти, Усик назвав Ф'юрі.

Олександр Усик - новини

Нагадаємо, що 19 липня відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за пояси WBC, WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі.

Перед боєм Усик заявив, що вдячний Богу за можливість знову битися за абсолютне чемпіонство. Він підкреслив, що хоче отримати звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. У відповідь на це британець Дюбуа сказав, що став "небезпечнішим" і не повторить минулих помилок під час реваншу.

При цьому в разі перемоги над Дюбуа Усик має провести обов'язковий захист титулів у поєдинку проти Джозефа Паркера. Це стало відомо після того, як Паркера висунули в претенденти на пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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