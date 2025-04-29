Наступним суперником переможця реваншу Усик-Дюбуа стане Джо Паркет з Нової Зеландії.

Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик у разі перемоги над британським боксеромм Даніелем Дюбуа повинен провести обов'язковий захист титулів у поєдинку проти Джозефа Паркера.

Про це в інтерв'ю телеканалу Sky Sports заявив промоутер, глава компанії Queensberry Promotions, яка веде справи і Паркера, і Дюбуа, Френк Воррен. Це стало відомо після того, як Паркера висунули у претенденти на пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

"WBO щойно видала розпорядження, згідно з яким переможець бою Усика та Дюбуа має провести захист проти обов'язкового претендента WBO, яким є Джо Паркер, і це, до речі, відмінний бій", - сказав Воррен.

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При цьому промоутер сподівається на очне протистояння своїх підопічних за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, тобто Дюбуа проти Паркера.

"Хто б не переміг, а я сподіваюся, що це буде Дюбуа, він битиметься з Паркером за чотири пояси, так що Джозеф у хорошому становищі", – сказав Воррен.

Дюбуа проти Усика

26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща) відбувся бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Усик захищав свої титули й переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Бій супроводжувався суперечками через удар Дюбуа в 5-му раунді: британець наніс удар нижче пояса, після чого Усик опинився на настилі рингу. Команда Дюбуа стверджувала, що удар був легальним і вимагала зарахувати нокаут, однак рефері визнав його забороненим і дав Усику час на відновлення. Надалі Усик контролював хід бою і завершив його достроково.

Після поєдинку команда Дюбуа вимагала реваншу, подаючи офіційні апеляції в WBA. Проте їхні скарги були відхилені, і матч-реванш офіційно організований не був. Усик, у свою чергу, зосередився на переговорах щодо об'єднавчого бою за всі титули з Тайсоном Ф'юрі.

Нещодавно стало відомо, що Олександр Усик вдруге зустрінеться на рингу з британцем Даніелем Дюбуа в бою-реванші. Цей поєдинок відбудеться вже 19 липня.

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