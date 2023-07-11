Олександр Гвоздик проведе поєдинок в андеркарді бою Канело - Чарло.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик незабаром знову повернеться на ринг.

Український боксер опублікував пост в соціальній мережі Instagram, в якому виклав фото з тренувального табору і повідомив, що проведе поєдинок в андеркарді бою Альварес - Чарло.

"30 вересня. Канело - Чарло", - написав Гвоздик.

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Відзначимо, що суперник Олександра Гвоздика поки невідомий. Раніше українець повідомляв про бажання провести реванш з Дмитром Біволом.

Нагадаємо, Гвоздик на профі-рингу провів 20 боїв, в яких здобув 19 перемог (15 - нокаутом). Свою єдину поразку українець зазнав у жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву і втратив титул WBC.

Після цієї поразки Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.

Минулого року Олександр оголосив про відновлення кар'єри. Свій перший бій після повернення українець провів у лютому 2023 року. Гвоздик в 6-раундовому бою одноголосним рішенням суддів переміг Жозуе Обандо.

У травні цього року Олександр Гвоздик у 6-му раунді нокаутував представника Латвії Річарда Болотника.

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