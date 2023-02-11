Додатковою мотивацією для нього стала війна в Україні.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував, чому повернувся знову до професійного боксу:

"Війна в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу підняти український прапор на міжнародній арені. Тож це додасть мотивації моєму народу.

Також для мене хороша мотивація – дійти до титульних боїв і відібрати пояси у Бівола та Бетербієва, бо вони обоє є росіянами", - сказав Гвоздик в Against The Ropes Podcast.

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Український боксер досить стримано спрогнозував перебіг подій у потенційному поєдинку проти Дмитра Бівола:

"Давайте просто влаштуємо його і все побачимо. Я повністю відкритий для цього. Я думаю, що він зайнятий іншими проблемами, але я дістануся титулу, щоб влаштувати цей бій", - додав Олександр.

Завершення кар’єри Олександра Гвоздика і його повернення на ринг: що відомо

Останній бій Гвоздика у кар’єрі був якраз проти вищезгаданого Артура Бетербієва і мав статус "об’єднавчого". Тоді український боксер достроково поступився росіянину. У червні 2020-го Олександр завершив кар’єру.

У вересні 2022-го року Гвоздик заявив про те, що запланував на листопад провести бій-повернення. Тоді ж боксер додав, що Путін змусив його повернутися на ринг і перестати займатися бізнесом.

Минулого квітня стало відомо, що Олександр брав участь у підготовці до бою одного із найсильніших боксерів світу у своїй категорії.