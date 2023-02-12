Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик за очками здолав мексиканського боксера.

Український боксер Олександр Гвоздик тріумфально повернувся на ринг після трирічної паузи в професійному спорті. 35-річний харків'янин за очками переміг мексиканця Жозуе Обандо.

Поєдинок пройшов у США та тривав лише 6 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Гвоздику - 60:54, 60:54, 60:54.

Для українця цей бій став першим після трирічної перерви у кар'єрі. Він пройшов у проміжній ваговій категорії, тому що обидва боксери на зважуванні не вклалися у ліміт напівважкої ваги (до 79,2 кг).

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Повернення Гвоздика у професійний бокс: що відомо

Олександр Гвоздик був чемпіоном світу за версією WBC в 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року Гвоздик поступився росіянину Артуру Бетербієву. Це єдина поразка Гвоздика на професійному ринзі - після неї Сашко оголосив про завершення кар'єри.

Втім, через війну в Україні Гвоздик вирішив повернутися в бокс з метою "відібрати пояси в росіян".

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 випадках святкував звитягу.

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