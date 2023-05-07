Олександр Гвоздик здобув 15-ту перемогу нокаутом в кар'єрі.

У ніч з 6 на 7 травня в мексиканському місті Гвадалахара відбувся бій знаменитого українського боксера Олександра Гвоздика проти представника Латвії Річарда Болотніка.

Український ветеран здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді.

Гвоздик контролював хід поєдинку, наносив багато ударів. Спроби контратакувати у Болотніка провалювалися.

Відео дня

У шостому раунді Олександру вдалося потрясти Болотніка і провести ще ряд успішних атак, після яких латвійський боксер опустився на коліно. Крім нокдауну у Болотніка відкрилося сильне розсічення над лівим оком, і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Відео нокауту:

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Відзначимо, що для Гвоздика це другий бій після трирічної перерви в кар'єрі. У лютому цього року Олександр за очками переміг мексиканця Жозуйе Обандо.

Всього на профі-рингу Олександр Гвоздик провів 20 боїв, вигравши 19 з них.

Нагадаємо, Гвоздик був чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі. Свою єдину поразку в професійній кар'єрі він зазнав у жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву і втратив пояс за версією WBC.

Після цієї поразки Олександр оголосив про завершення кар'єри.

Після початку повномасштабної війни в Україні Гвоздик оголосив про повернення у професійний бокс, щоб "відібрати пояси у росіян".

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