Олександр Гвоздик проведе другий бій після відновлення кар'єри.

Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався ім'я суперника, проти якого проведе свій наступний бій.

Український боксер зустрінеться в рингу з представником Латвії Річардом Болотніком.

Як повідомляє BoxeRingWeb, цю інформацію підтвердив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

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Поєдинок Гвоздик - Болотнік відбудеться 6 травня в мексиканській Гвадалахарі і пройде в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Джоном Райдером.

Відзначимо, що це буде другий бій Гвоздика після повернення в професійний бокс. Українець повернувся в ринг в лютому цього року, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Хосе Обандо.

32-річний Річард Болотнік у своєму останньому бою у квітні 2022 року переміг одноголосним рішенням суддів хорвата Хрвоє Сепа.

1 квітня в андеркарді бою Ентоні Джошуа і Джермейна Франкліна представник Латвії повинен був побитися з Крейгом Річардсом, але цей поєдинок був скасований через травму руки у британця.

Додамо, що Олександр Гвоздик провів на профі-рингу 19 боїв, вигравши 18 з них. Свою єдину поразку в професійній кар'єрі українець зазнав у жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву і позбувся пояса за версією WBC.

Річард Болотнік за свою кар'єру провів 26 поєдинків (19 перемог, 8 з них - нокаутом, 6 поразок, 1 нічия).

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