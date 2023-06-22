Гвоздик пропонує Біволу влаштувати реванш.

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик звернувся до чемпіона WBA з Росії Дмитра Бівола.

"Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?", - написав Гвоздик у соцмережах, опублікувавши фото з церемонії нагородження Універсіади-2013 в Казані.

Тоді українець здобув перемогу у ваговій категорії до 81 кг, росіянин став другим. Раніше Гвоздик заявляв, що націлений на бій з Біволом.

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Повернення Гвоздика у бокс

Нагадаємо, Гвоздик був чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі. Свою єдину поразку в професійній кар'єрі він зазнав у жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву і втратив пояс за версією WBC.

Після цієї поразки Олександр оголосив про завершення кар'єри.

Після початку повномасштабної війни в Україні Гвоздик оголосив про повернення у професійний бокс, щоб "відібрати пояси у росіян".

У лютому цього року Олександр за очками переміг мексиканця Жозуйе Обандо. А у травні харків'янин здолав латвійця Болотніка.

Всього на профі-рингу Олександр Гвоздик провів 20 боїв, вигравши 19 з них.

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