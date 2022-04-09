Гвоздик приєднався до тренувального табору Сауля Альвареса і проводитиме спаринги з зірковим мексиканцем.

Український боксер Олександр Гвоздик, який вже завершив кар'єру, допоможе мексиканцю Саулю Альваресу в підготовці до бою з росіянином Дмитром Біволом.

Про це повідомляє Boxingnews24.

34-річний Гвоздик приєднався до тренувального табору Сауля Альвареса і проводитиме спаринги з зірковим мексиканцем. Українець допоможе "Канело" в підготовці до бою з Біволом, який пройде 7 травня.

31-річний Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Бівол володіє титулом WBA Super.

Олександр Гвоздик: кар'єра