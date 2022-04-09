Український боксер Олександр Гвоздик, який вже завершив кар'єру, допоможе мексиканцю Саулю Альваресу в підготовці до бою з росіянином Дмитром Біволом.
Про це повідомляє Boxingnews24.
34-річний Гвоздик приєднався до тренувального табору Сауля Альвареса і проводитиме спаринги з зірковим мексиканцем. Українець допоможе "Канело" в підготовці до бою з Біволом, який пройде 7 травня.
31-річний Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Бівол володіє титулом WBA Super.
Олександр Гвоздик: кар'єра
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. А на професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.
Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).
Влітку 2020 року Олександр вирішив завершити кар'єру, а потім пояснив своє рішення.