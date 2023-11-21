Сергій Ребров упевнений, що суддя повинен був поставити пенальті в моменті з падінням Михайла Мудрика.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграла внічию проти Італії в рамках 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У компенсований до другого тайму час вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик впав у штрафному майданчику "Скуадри Адзурри" після контакту із захисником суперника, проте арбітр цієї зустрічі не наважився поставити пенальті.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував епізод з падінням Мудрика. Спеціліст вважає, що Крістанте фолив проти українського вінгера, тому суддя повинен був поставити пенальті.

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"З моєї точки зору, це був 11-метровий. Але це вирішуємо не ми. Напевно при перегляді VAR не побачили фолу. Там є люди, які дивляться.

У нас був план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди з перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали більш інтенсивно, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м'яч і створювали моменти. Хлопці дуже засмучені, тому що не домоглися результату. Але я вважаю, що вони показали хорошу гру, можу тільки подякувати їм", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0. Завдяки цьому результату збірна Італії посіла друге місце в групі відбору на Євро-2024 і отримала пряму путівку до фінальної частини першості континенту.

Відзначимо, що збірна України також ще має шанси потрапити на Євро-2024 через плей-офф Ліги націй, який відбудеться навесні наступного року.

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