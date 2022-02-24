Сергій Рибалка відреагував на новини про наступ військ РФ.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка, який зараз виступає у складі "Олександрії", відреагував на початок широкомасштабної війни в Україні з Росією.

У своєму Instagram футболіст дуже жорстко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна.

"Тварюка, помри вже нарешті", - написав Рибалка.

Нагадаємо, що раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної Олександр Зінченко і Екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Андрій Шевченко теж написав патріотичний пост про свою батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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