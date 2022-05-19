Український воротар має дуже мало ігрового часу в "Реалі" і може змінити клуб.

Футболіст мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку в літнє міжсезоння.

Як повідомляє видання Fichajes, предметний інтерес до українського голкіпера виявляють туринський "Ювентус", лондонський "Тоттенхем" і дортмундська "Боруссія".

Відзначається, що кожен з цих клубів готовий розглянути варіант як з орендою, так і повноцінним трансфером.

Сам Андрій Лунін готовий покинути мадридський "Реал", оскільки хоче мати більше ігрової практики, щоб боротися за місце у складі національної збірної України.

Додамо, що Лунін грає в "Реалі" вже чотири роки, проте дебютував за мадридський клуб у чемпіонаті Іспанії тільки в цьому сезоні, в грі 35-го туру проти "Атлетіко".

Крім того, тренер "вершкових" випустив українця в грі 37-го туру Ла Ліги проти "Кадіса". У цій грі Лунін відбив пенальті і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського воротаря в 2 млн євро.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"