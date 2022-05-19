Футболіст мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку в літнє міжсезоння.
Як повідомляє видання Fichajes, предметний інтерес до українського голкіпера виявляють туринський "Ювентус", лондонський "Тоттенхем" і дортмундська "Боруссія".
Відзначається, що кожен з цих клубів готовий розглянути варіант як з орендою, так і повноцінним трансфером.
Сам Андрій Лунін готовий покинути мадридський "Реал", оскільки хоче мати більше ігрової практики, щоб боротися за місце у складі національної збірної України.
Додамо, що Лунін грає в "Реалі" вже чотири роки, проте дебютував за мадридський клуб у чемпіонаті Іспанії тільки в цьому сезоні, в грі 35-го туру проти "Атлетіко".
Крім того, тренер "вершкових" випустив українця в грі 37-го туру Ла Ліги проти "Кадіса". У цій грі Лунін відбив пенальті і був визнаний найкращим гравцем матчу.
Портал Transfermarkt оцінює вартість українського воротаря в 2 млн євро.
Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"
- Лунін приєднався до мадридського клубу в липні 2018 року за 8,5 млн євро.
- Андрій Лунін тричі відправлявся в оренду ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо"). Його контракт з "Реалом" діє до 30 червня 2024 року.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- У той же час президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку" , а українцям не варто переживати.