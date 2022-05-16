В українця було чимало роботи й він здійснив пару якісних сейвів.

В передостанньому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" завітав у гості до "Кадіса". Тренер "вершкових" Карло Анчелотті провів ротацію та дав відпочинок Тібо Куртуа, Каріму Бензема й Вінісіусу Жуніору.

Отож, місце у воротах зайняв 23-річний український голкіпер Андрій Лунін. "Кадіс" веде боротьбу за виживання, тому й мав мотивацію бити по воротах в цій грі частіше, ніж "Реал", котрий достроково гарантував собі золоті медалі.

У Луніна було чимало роботи й він здійснив пару якісних сейвів. На 61-й хвилині українець парирував пенальті, яке виконував форвард "Кадіса" Альваро Негредо. Андрій сам "привіз" одинадцятиметровий удар, сфоливши проти суперника, але й самотужки виправився, вгадавши кут, в який пробив Негредо. Загалом Лунін виконав 6 сейвів й пропустив лише один гол.

Кадіс – Реал Мадрид – 1:1

Голи: Собріно, 37 – Діас, 5

Авторитетний портал WhoScored поставив Луніну високий бал за гру - 8,2. Це найкраща оцінка серед обох команд.

Відео огляд матчу

Нещодавно Лунін дебютував за "Реал" в рамках чемпіонату Іспанії. Це було дербі проти "Атлетіко" і українець там пропустив гол з пенальті. "Матрацники" перемогли з рахунком 1:0. До цього в Андрія були ще дві гри за "галактікос" в Кубку Іспанії.

Лунін у віці 23 років й 93 днів став наймолодшим голкіпером "Реала", який зміг відбити пенальті в Ла Лізі. Статистика ведеться із сезону-2008/09.

"Кадіс" розташований у зоні вильоту, але перед останнім туром зберігає шанс покинути 18-у позицію й врятуватися.