Вболівальники "Атлетіко" ображали Андрія Луніна під час гри проти "Реала".

У неділю, 8 травня, в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді "Атлетіко" приймав мадридський "Реал".

Незважаючи на те, що цей поєдинок не мав турнірного значення, оскільки "вершкові" достроково стали чемпіонами Іспанії, глядачів на трибунах зібралося дуже багато. Практично аншлаг.

Але відзначилися фанати "матрацників" не з кращого боку. На передматчевій розминці команд стався вкрай неприємний інцидент.

Як повідомляє RNMJ TV Real Madrid, вболівальники господарів поля намагалися спровокувати Луніна словами про війну в Україні,.

На трибуні за воротами Луніна один з фанатів "Атлетіко" в рупор почав кричати в бік українського голкіпера "Реала": "Ти тут граєш, а твоя країна плаче".

— El turko F.C🇦🇷🇩🇪🇹🇷 (@Elturko1985FC) May 9, 2022

Цей неприємний інцидент потрапив у пряму трансляцію поєдинку.

Додамо, що частина вболівальників "Атлетіко" засудила цю провокацію з боку ультрас і освистала кривдників Луніна.

Поки невідомо, чи винесе Ла Ліга якесь покарання "Атлетіко" або вболівальнику за такий вчинок.

Нагадаємо, поєдинок проти "Атлетіко" став дебютним для Луніна за "Реал" в рамках чемпіонату Іспанії. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "матрацників".

Після 35-ти зіграних турів "Атлетіко" набрав 64 очки і продовжує залишатися на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від третьої "Севільї" на одне очко. "Реал" з 81 очком очолює турнірну таблицю.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"