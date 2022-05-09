Андрій Лунін зіграв свій перший матч за "Реал" в Ла Лізі через майже 4 роки після свого переходу.

У неділю, 8 травня, в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді "Атлетіко" зустрічався з "Реалом". Дербі мадридських грандів завершилося на користь "матрацників".

Єдиний і переможний гол у матчі на 40-й хвилині забив півзахисник "Атлетіко" Яннік Феррейра Карраско, який реалізував 11-метровий удар.

Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі весь матч, дебютувавши за "Реал" в Ла Лізі. Не рахуючи епізоду з пропущеним голом з пенальті, українець не раз виручав свою команду.

"Атлетико" - "Реал" - 1:0

Гол: Карраско, 40 (пен.)

"Атлетіко": Облак, Врсалько, Савіч, Хіменес, Рейнілдо (Феліпе, 73), Льоренте, Коке, Кондогбія, Карраско (Ренан Лоді, 90+4), Корреа (Грізманн, 46), Кунья (Де Пауль, 89)

"Реал": Лунін, Васкес, Мілітао, Вальєхо, Начо, Камавінга, Каземіро (Вінісісус, 61), Кроос (Модріч, 68), Асенсіо, Йовіч (Вальверде, 61), Родріго

Попередження: Льоренте, Савіч - Йовіч, Васкес, Вальєхо, Начо

Огляд матчу:

Варто відзначити, що футболісти мадридського "Атлетіко" встановили історичне досягнення. Як повідомляє Opta, підопічні Дієго Сімеоне вперше на своїй домашній арені "Ванда Метрополітано" здобули перемогу над "Реалом" не тільки в Ла Лізі, а й у всіх інших турнірах.

Нагадаємо, "Атлетіко" виступає на "Ванда Метрополітано" з 16 вересня 2017 року. Для команди Сімеоне недільна перемога над "Реалом" стала першою в Прімері з 27 лютого 2016 року.

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті:

"Це був хороший матч, в якому зустрілися рівні за рівнем команди. Думаю, ми грали набагато краще в другій частині зустрічі, але не могли домогтися набагато більшого в плані результату після такого насиченого і емоційного тижня. Я і не чекав більшого, правда", - сказав Анчелотті.

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне:

"Атлетіко" нічого не гарантовано, тому що потрібно набрати ще багато очок, а попереду у нас три дуже складних суперника. У нас було багато моментів, щоб закінчити матч з "Реалом", але ми не зробили цього. Гольові моменти були, потрібно довіряти гравцям, що вони їх реалізують.

Нам потрібно зуміти завершити сезон якнайкраще. У цей нестабільний сезон вболівальники завжди підтримували нас, і це неймовірно. Ми несемо відповідальність перед ними до самого кінця.

Я захоплююся Анчелотті, захоплююся тим, що він поводиться однаково і при перемогах, і при поразках", - наводить слова Сімеоне Marca.

Мадридський "Атлетіко" набрав 64 очки і продовжує залишатися на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від йде третьої "Севільї" на одне очко. "Реал" з 81 очком очолює турнірну таблицю і в минулому турі достроково став чемпіоном країни.

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