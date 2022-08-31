Ерік Тен Хаг розкрив плани "МЮ" на трансферному ринку.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг прокоментував плани англійського клубу в це трансферне вікно.

Нідерландський фахівець заявив, що трансфери вінгера Антоні і голкіпера Мартіна Дубравки стануть останніми для клубу цього літа.

"Думаю, на переході Дубравки наше трансферне вікно закінчиться. Але в разі гарної можливості ми повинні бути напоготові, як топ-клуб.

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Роналду? Це очевидно, що він залишається. Нам потрібні якісні гравці. Потрібно, щоб було більше футболістів. Це дозволить проводити ротацію і підтримувати стабільність.

Аарон Ван-Біссака також залишається. "МЮ" буде грати в нинішньому складі з вересня і мінімум до січня", - наводить слова тен Хага Manchester Evening News.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Роналду хотів покинути "Манчестер Юнайтед" у літнє трансферне вікно, оскільки незадоволений тим, що команда не візьме участі в Лізі чемпіонів.

Португалець вів переговори з кількома топ-клубами Іспанії, Італії, Німеччини та Англії, проте з жодною з команд не зміг домовитися про трансфер.

Додамо, що загальні витрати "Манчестер Юнайтед" на трансферному ринку цього літа досягли 238,02 мільйона євро.

"МЮ" придбав бразильського вінгера Антоні (95 млн євро), захисників Лісандро Мартінеса (57,37 млн євро) і Тірелла Маласію (15 млн євро), а також хавбека Каземіро (70,65 млн євро). Перехід півзахисника Крістіана Еріксена відбувся на правах вільного агента.

Після чотирьох зіграних турів в АПЛ в активі" Манчестер Юнайтед " 6 набраних очок. Команда Еріка тен Хага займає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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