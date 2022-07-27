Кріштіану Роналду продовжує пошуки нової команди.

Останнім часом все більше стало з'являтися чуток, що нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може змінити "Манчестер Юнайтед" на "Атлетіко".

Президент мадридського гранда Енріке Сересо вперше вирішив прокоментувати можливе підписання португальця "матрацниками".

"Не знаю, хто придумав історію про Кріштіану Роналду. Йому практично неможливо потрапити в "Атлетіко", - наводить слова Сересо El Partidazo de COPE.

Таким чином, слова президента "Атлетіко" роблять ймовірність переходу Роналду в мадридський клуб практично нульовою.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду хотів покинути "Манчестер Юнайтед" цього літа і шукав варіанти для продовження кар'єри в клубі, який виступатиме в Лізі чемпіонів в наступному сезоні, оскільки манкуніанці не змогли забезпечити собі виступ в найкращому клубному турнірі континенту.

Раніше повідомлялося, що португальський форвард хотів перейти в "Баварію" або "Барселону", але ці клуби також відмовилися підписувати Кріштіану.

Напередодні стало відомо, що Роналду, який бойкотував кілька тренувань "Манчестер Юнайтед" і передсезонне турне команди, прибув до Англії разом зі своїм агентом Жорже Мендешем, щоб обговорити з керівництвом "МЮ" майбутнє португальця.

Як повідомляє видання COPE, агент Кріштіану запропонував "червоним дияволам" продовжити контракт з Роналду ще на рік і відпустити португальця в оренду в клуб, який буде грати в Лізі чемпіонів.

Відзначається, що одним з варіантів зараз розглядається повернення Роналду в португальський "Спортінг", вихованцем якого він є. "Спортінг" гарантував собі участь у груповому раунді Ліги чемпіонів і варіант з орендою в лісабонський клуб міг би влаштувати всі сторони.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: