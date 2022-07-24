Кріштіану Роналду може повернутися в Мадрид.

Трансферна сага з відходом Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед" наближається до завершення.

Португальський голеадор, який бойкотував тренування "МЮ" і передсезонне турне в недалекому майбутньому може перейти в "Атлетіко". Раніше ЗМІ повідомляли, що Роналду домовився з головним тренером "матрацників" про перехід в його команду, однак мадридський гранд не міг підписати португальця через фінансову ситуацію.

Як повідомляє видання The Times, керівництво "Атлетіко" знайшло варіант вирішення проблеми і готове попрощатися з переможцем ЧС-2018 у складі збірної Франції Антуаном Грізманном, щоб облегшити зарплатну відомість і отримати кошти для завершення угоди з підписання Роналду.

Відзначається, що Грізманн на даний момент знаходиться в "Атлетіко" на правах оренди у "Барселони". Дана угода передбачає обов'язковий викуп футболіста, якщо він зіграє певну кількість матчів.

Грізманн після повернення з "Барселони" не зміг заграти в "Атлетіко" на тому ж рівні, який він показував до трансферу в каталонський клуб. З цієї причини в стані "матрацників" віддають перевагу варіанту із запрошенням Роналду, а послуги Грізманна були запропоновані ряду європейських клубів, серед яких значиться і ПСЖ.

Додамо, що в минулому сезоні на рахунку Грізманна 3 голи і 4 асисти в 26 матчах чемпіонату Іспанії.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.

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