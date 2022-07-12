"Шахтар" може відпустити Миколу Матвієнка через погану економічну ситуацію в клубі.

Футболіст національної збірної України Микола Матвієнко може покинути "Шахтар" в літнє трансферне вікно.

Як повідомив відомий журналіст і коментатор Віктор Вацко, український захисник може посилити склад амстердамського "Аякса". Вацко зазначив, що "Шахтар" зараз знаходиться в складній економічній ситуації і з цієї причини даний трансфер досить реальний.

"Матвієнко дійсно є в шорт-листі амстердамського "Аякса" на позицію лівого центрального захисника. У цьому питанні все буде залежати від того, чи продасть "Аякс" свого основного гравця на цій позиції – Лісандро Мартінеса, яким цікавляться "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал". Ціна питання - 50 млн євро. Матвієнко замість Мартінеса - це форматна заміна, далі слово за "Шахтарем".

Шанси на те, що "Шахтар" погодиться продати Матвієнка, є.

У Миколи висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців "Шахтаря". У "Шахтаря" на даний момент економічно не все слава богу. Це може бути плюсом для Матвієнко і можливого трансферу в європейський клуб.

Але це тільки шорт-лист "Аякса". Він не виходив з офіційною або якою-небудь іншою пропозицією по Матвієнку", – розповів Вацко в програмі "Вацко On Air".

За підсумками минулого сезону "Аякс" став чемпіоном Нідерландів і зіграє в Лізі чемпіонів. Амстердамський клуб є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів у Нідерландах - 36 трофеїв. Крім того, "Аякс" чотири рази вигравав Лігу чемпіонів. Також амстердамський колектив 20 разів вигравав Кубок Нідерландів і 9 разів Суперкубок країни.

Варто відзначити, що "Аякс" не є єдиним претендентом на українського захисника. Раніше в ЗМІ повідомлялося про інтерес до Матвієнка з боку "Вест Хема", "Евертона" і "Арсенала".

Нагадаємо, що через війну, яку РФ розв'язала в Україні, донецький "Шахтар" змушений був продати або відпустити в оренди практично всіх своїх легіонерів. Крім того, напередодні команду покинув і головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, разом з яким пішов весь його штаб.

Очікується, що в новому сезоні "Шахтар" тренуватиме хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Микола Матвієнко: кар'єра і досягнення

Вихованець академії донецького "Шахтаря". За основну команду "гірників" дебютував 22 серпня 2015 року.

У складі "Шахтаря" зіграв 131 матч і забив 6 голів.

Здавався в оренду в полтавську "Ворсклу" та львівські "Карпати".

З "Шахтарем" тричі ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок України і один раз Суперкубок.

У складі національної збірної України Матвієнко зіграв 51 матч.

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