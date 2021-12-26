Микола Матвієнко може стати одноклубником Андрія Ярмоленка.

Лондонський "Вест Хем", кольори якого захищає український нападник Андрій Ярмоленко, може найближчим часом підписати ще одного українця – центрального захисника донецького "Шахтаря" Миколу Матвієнка.

Як повідомляє The Athletic, "молотобійці" давно стежать за 25-річним футболістом, а зараз через важку травму Анджело Огбонни всерйоз потребують лівоногого центрального захисника.

Матвієнко є для "Вест Хема" чи не ідеальною опцією на ринку. Також на радарах "молотобійців" присутній 29-річний захисник "Бернлі" Джеймс Тарковскі, але Матвієнко є для лондонців пріоритетним варіантом через більш молодий вік і робочу ліву ногу.

Читайте такожГерой збірної України на Євро-2020 Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єр єруЗазначається, що купівля Матвієнка є одним з ключових завдань, які поставлені на найближчі два трансферних вікна перед 58-річним Робом Ньюманом, який є директором з професійного футболу та скаутингу в "Вест Хемі".

Контракт Миколи Матвієнка з "Шахтарем" розрахований до літа 2025 року. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 11 мільйонів євро.

Микола Матвієнко: кар'єра