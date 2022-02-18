Українському захиснику Миколі Матвієнку вдалося дуже здивувати партнерів по команді та тренерів.

Футболіст національної збірної України Микола Матвієнко відзначився приголомшливим голом на одному з тренувань донецького "Шахтаря".

Матвієнко, який грає на позиції центрального захисника, забив гол ударом бічними ножицями після навісу з флангу. При цьому м'яч залетів точно в "дев'ятку".

Неймовірний гол Матвієнко викликав бурхливу реакцію у футболістів і тренерів "Шахтаря".

Оцінили шедевр у виконанні 25-річного гравця "гірників" і користувачі в соціальних мережах.

"Реал Мадрид, зв'яжіться з ним", "Може нам його в напад поставити?", "З переляку", "Ти не думав помінятися з Мораєсом позиціями?",- писали користувачі в коментарях під відео на офіційній сторінці "Шахтаря" в Instagram.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" 23 матчі, забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, "Шахтар" зараз перебуває на тренувальних зборах у Туреччині, де готуються до другої половини сезону. Очікується, що команда повернеться в Україну 19 лютого.

Перший офіційний матч після зимової паузи "Шахтар" зіграє 26 лютого в Харкові проти "Металіста 1925". Початок гри о 17:00.

"Шахтар": результати в сезоні