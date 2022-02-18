Футболіст національної збірної України Микола Матвієнко відзначився приголомшливим голом на одному з тренувань донецького "Шахтаря".
Матвієнко, який грає на позиції центрального захисника, забив гол ударом бічними ножицями після навісу з флангу. При цьому м'яч залетів точно в "дев'ятку".
Неймовірний гол Матвієнко викликав бурхливу реакцію у футболістів і тренерів "Шахтаря".
Оцінили шедевр у виконанні 25-річного гравця "гірників" і користувачі в соціальних мережах.
"Реал Мадрид, зв'яжіться з ним", "Може нам його в напад поставити?", "З переляку", "Ти не думав помінятися з Мораєсом позиціями?",- писали користувачі в коментарях під відео на офіційній сторінці "Шахтаря" в Instagram.
Варто відзначити, що в поточному сезоні Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" 23 матчі, забив один гол і зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, "Шахтар" зараз перебуває на тренувальних зборах у Туреччині, де готуються до другої половини сезону. Очікується, що команда повернеться в Україну 19 лютого.
Перший офіційний матч після зимової паузи "Шахтар" зіграє 26 лютого в Харкові проти "Металіста 1925". Початок гри о 17:00.
"Шахтар": результати в сезоні
- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв " Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.