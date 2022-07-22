Бразильський захисник Додо завершив свій перехід в "Фіорентину".

Бразильський легіонер "Шахтаря" Додо завершив свій перехід в італійський чемпіонат.

23-річний футболіст був офіційно представлений в статусі нового гравця "Фіорентини". Прес-служба "фіалок" опублікувала фото приїзду Додо на клубну базу.

Правий захисник підписав з "Фіорентиною" контракт до 2027 року.

За попередніми даними, "Шахтар" заробить на трансфері бразильця 14,5 мільйонів євро. Ще 3,5 мільйона можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Додамо, що "Фіорентина" двічі ставала переможцем чемпіонату Італії з футболу, шість разів вигравала Кубок Італії і один раз Суперкубок країни. Крім того, "фіалки" виходили у фінал Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА, а також вигравали Кубок володарів кубків.

Нагадаємо, через розв'язану РФ війну в Україні "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів. Так, клуб покинули Давид Нерес, Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон, Маркіньос Сіпріано, Педріньо, Фернандо, Майкон та інші. Крім того, донецький клуб покинув головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, а на його місце був запрошений хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" оголосив про підписання хорватського півзахисника Невена Джурасека.

Додо: кар'єра в "Шахтарі"

Додо є вихованцем бразильського клубу "Корітіба". Він прийшов в "Шахтар" взимку 2017 року за 2 мільйони євро.

З "Шахтарем" Додо двічі ставав чемпіоном України, по одному разу вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Всього у складі "Шахтаря" Додо зіграв 97 ігор, в яких відзначився 5 забитими м'ячами і 17 гольовими передачами.

Додо виступав за молодіжні збірні Бразилії різних вікових категорій.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 20 мільйонів євро.

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