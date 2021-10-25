Мірчі Луческу не сподобалося те, що рефері зафіксував фол з боку гравця "Динамо".

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу емоційно висловив свої претензії арбітру Дмитру Крівушкіну під час матчу УПЛ проти "Дніпра-1".

У середині першого тайму форвард "Динамо" Ерік Рамірес вів боротьбу за верховий м'яч із захисником "Дніпра-1" Сергієм Логіновим. На думку арбітра, динамівець порушив правила в цьому епізоді.

Це не сподобалося Луческу, який почав голосно кричати Крівушкіну з технічної зони. При цьому румунський тренер чомусь вирішив згадати матч "Динамо" проти "Барселони" в Лізі чемпіонів.

"Був корпус, алло! З "Барселоною" те ж саме - нічого не дав. Те ж саме. У тебе тут інший футбол. Ти бачив "Барселону" проти нас? Ти бачив, що сталося з Гармашем? Не бачив, так?", - кричав Луческу.

Відео опублікував YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

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"Динамо" - "Дніпро-1": підсумки матчу

В рамках 12-го туру УПЛ "Динамо" здобуло перемогу з рахунком 2:0. Голи забили Віктор Циганков і Денис Гармаш.

За підсумками матчу динамівці зберегли три очки переваги над "Шахтарем" в чемпіонській гонці.

Автор: Антон Дудар