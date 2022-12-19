Гол 34-річного півзахисника допоміг збірній Аргентини виграти ЧС-2022.

У неділю, 18 грудня, в Катарі відбувся фінальний поєдинок ЧС-2022 з футболу, в якому збірна Аргентини перемогла Францію.

Один з голів "альбіселесте" у фіналі першості планети забив півзахисник туринського "Ювентуса" Анхель Ді Марія.

Цей забитий м'яч дозволив 34-річному футболістові стати автором унікального досягнення.

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Ді Марія став першим футболістом в історії, хто забивав голи у фіналах континентальної першості, чемпіонату світу та Олімпійських ігор.

У 2008 році гол Ді Марії приніс збірній Аргентини золото Олімпіади-2008 в Пекіні, а в 2021 році аргентинець забив переможний гол у фіналі Кубка Америки проти Бразилії (1:0).

Крім того, Ді Марія також забивав у фіналах Фіналіссіми, Суперкубка Франції та Кубка французької ліги.

На чемпіонаті світу в Катарі Ді Марія зіграв п'ять матчів, забив один гол і віддав дві гольові передачі.

У складі "Ювентуса" аргентинець в поточному сезоні зіграв 11 матчів, в яких забив два голи і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, національна збірна Аргентини перемогла Францію у фіналі ЧС-2022 у серії пенальті (4:2). Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

Аргентина стала чемпіоном світу втретє в своїй історії. Раніше "альбіселесте" вигравали Мундіаль в 1978 і 1986 роках.

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