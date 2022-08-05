"Динамо" і "Зоря" заробили максимум балів для України на цьому тижні.

Після чергового єврокубкового тижня була оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА.

"Динамо" і "Зоря" виступили вдало цього тижня, здобувши перемоги над своїми опонентами. "Біло-сині" обіграли австрійський "Штурм" (1:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів, а луганський колектив переміг румунську "Університатю" (1:0) у Лізі конференцій.

Таким чином, "Динамо" і "Зоря" заробили для України додаткових 2 очки. Сумарно в цьому сезоні Україна вже набрала 8,5 очок.

Набрані Україною очки складені з бонусів "Шахтаря" за груповий раунд Ліги чемпіонів (4), а також поділених навпіл успіхів у кваліфікації: "Динамо" (2,5), "Зоря" і "Ворскла" (1,0). Сумарні 8,5 при розподілі на 5 клубів дають 1,700 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

У п'ятирічному рейтингу Україна займає 14 позицію і відстає від Норвегії на 0,375 бала. Норвезькі клуби на цьому тижні отримали 0,75 бала.

У цьому сезоні єврокубків Норвегію представляють 4 клуби, які досить успішно грають в 3-му раунді кваліфікації: "Буде-Глімт" виграв у кваліфікації Ліги чемпіонів, "Мольде" і "Вікінг" також домоглися розгромних перемог, і тільки "Ліллестрем" зазнав поразки (три клуби в Лізі конференцій).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Немає сумнівів, що через пару раундів вдасться обійти Росію, клуби якої дискваліфіковані через військове вторгнення в Україну.

Однак, щоб чемпіон України безпосередньо потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, потрібно зайняти місце не нижче 11-го за підсумками сезону в п'ятирічному рейтингу. Отже, головне завдання на цей сезон - спробувати нав'язати конкуренцію Сербії, у якої поки на 2.500 бали більше.

Нагадаємо, матч-відповідь проти австрійського "Штурму" київське "Динамо" зіграє 9 серпня. Поєдинок "Зорі" і "Університаті" запланований на 11 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: