Марко Розе і "Лейпциг" підписали контракт до 2024 року.

Новим головним тренером "Лейпцига" став 45-річний фахівець Марко Розе.

Про це німецький клуб повідомив у себе на офіційному сайті.

Розе і "Лейпциг" підписали контракт до 2024 року. Німецька команда звільнила Доменіко Тедеско після сенсаційної поразки донецькому "Шахтарю" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Додамо, що з 2019 по 2021 рік Розе тренував "Боруссію" Менхенгладбах, яка під його керівництвом двічі знищила "Шахтар" в рамках ЛЧ. Це була осінь 2020 року. 6:0 і 4:0 - з такими рахунками тоді "Боруссія" Менхенгладбах обіграла "гірників".

З літа 2021 по травень 2022 року Розе тренував дортмундську "Боруссію", але був звільнений за незадовільні результати.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в номінально домашньому матчі зіграє проти шотландського "Селтіка", а "Реал" в Мадриді прийме "РБ Лейпциг". Матчі заплановані на 14 вересня.

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