Новим тренером "РБ Лейпциг" може стати Марко Розе.

У вівторок, 6 вересня, в рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" з розгромним рахунком програв на своєму полі "Шахтарю" (1:4).

Після цієї поразки німецький клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером "биків" Доменіко Тедеско.

Також у відставку відправлені і його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчкі.

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Про це повідомляється на офіційному сайті "РБ Лейпциг".

36-річний німець очолив "Лейпциг" у грудні 2021 року. Під його керівництвом команда провела 38 матчів: 21 перемога, 8 нічиїх і 9 поразок. При цьому клуб забив 88 голів, а пропустив – 48.

Після 5 турів поточного сезону Бундесліги "РБ Лейпциг" йде 11-м у турнірній таблиці. Команда набрала всього 5 очок, здобувши 1 перемогу і по два рази зігравши внічию і програвши. Різниця м'ячів - 6:9.

За інформацією ЗМІ, головним кандидатом на заміну Тедеско є колишній наставник "Боруссії" Дортмунд Марко Розе. 45-річний фахівець - вихованець "Лейпцига", раніше грав за команду в якості футболіста.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Боруссією" Дортмунд. Гра відбудеться вже 10 вересня. У другому турі Ліги чемпіонів "бики" зіграють на виїзді з "Реалом" 14 вересня.

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