З'явилися новини з лазарету київського "Динамо".

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" зіграє матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа".

Перша зустріч команд завершилася перемогою турецького клубу з рахунком 3:2.

Першу гру проти "Бешикташа" через травму пропустив лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.

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Прес-служба київського клубу повідлмила, що 33-річний нападник не зможе допомогти "біло-синім" і в матчі-відповіді. У Ярмоленка діагностували часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Точні терміни відновлення форварда поки невідомі.

Однак є і хороші новини з лазарету "Динамо": до тренувань повернулися Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Обидва футболісти через пошкодження пропускали перший матч з "Бешикташем".

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко повернувся в "Динамо" цього літа на правах вільного агента. Форвард підписав з "біло-синіми" контракт на два роки.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв за київський клуб 5 матчів, в яких відзначився 3 голами.

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