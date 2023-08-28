"Динамо" спробує взяти реванш у "Бешикташа" і пройти в наступний раунд турніру.

У четвер, 31 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між київським "Динамо" і "Бешикташем".

Гра пройде в Стамбулі на стадіоні "Водафон Парк".

Головним арбітром цієї зустрічі призначений португалець Жоау Піньєру. Його помічниками стануть Бруну Жезуш і Лусіану Майя. Четвертим арбітром буде Клаудіу Перейру.

Відео дня

Нагадаємо, перша гра команд завершилася перемогою турецького клубу з рахунком 3:2. У складі команди Мірчі Луческу голи забили Микола Шапаренко та Назар Волошин.

Бешикташ - Динамо: прогноз

Фаворитом матчу аналітики вважають "Бешикташ". Ставки на перемогу турецького клубу приймають з коефіцієнтом 1,47. Перемога "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 6,60. Нічия - 4,60.

Також експерти впевнені в проході "Бешикташа" в наступний раунд Ліги конференцій. Коефіцієнт - 1,03. Прохід "Динамо" в груповий раунд цього турніру оцінюється коефіцієнтом 12,00.

Найбільш вірогідним результатом цієї зустрічі, на думку аналітиків, є перемога "Бешикташа" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат 8,40. Коефіцієнт на перемогу українського клубу з рахунком 1:0 - 19,00.

Додамо, що переможець пари "Динамо" - "Бешикташ" зіграє в груповому раунді Ліги конференцій-2023/24. Для команди, яка програє, цей єврокубковий сезон закінчиться.

Вас також можуть зацікавити новини: