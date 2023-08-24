У "Динамо" серйозна кадрова проблема перед зустріччю з "Бешикташем".

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти "Бешикташа" у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок проти турецького клубу пропустить лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Джерело стверджує, що Ярмоленко пропустить гру проти "Бешикташа" через проблеми зі здоров'ям. Поки невідомо, чи зможе Андрій допомогти команді у повторній грі.

Відео дня

Андрій Ярмоленко приєднався до київського клубу в червні на правах вільного агента. 33-річний нападник підписав з "Динамо" контракт на два роки.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв у складі "біло-синіх" п'ять матчів у всіх турнірах і відзначився трьома забитими голами.

Додамо, що перша гра "Динамо" проти "Бешикташа" пройде в румунському Бухаресті на стадіоні "Рапід-Джулешті". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередній стадії Ліги конференцій "Динамо" пройшло грецький клуб "Аріс". Перша гра завершилася перемогою греків з рахунком 1:0, у матчі-відповіді кияни виграли - 2:1. У серії післяматчевих пенальті "біло-сині" виграли - 6:5.

Вас також можуть зацікавити новини: