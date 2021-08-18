Олександр Петраков тренуватиме збірну у відборі на ЧС-2022 / фото УАФ

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував своє призначення.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"У відбірковому турнірі чемпіонату світу потрібен результат. Залишилося п'ять матчів. Кожна гра - як фінальна, це не клубний футбол. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб вивести команду на чемпіонат світу в Катарі", - сказав Петраков.

Фахівець позитивно оцінив перспективи української збірної у відборі на ЧС-2022:

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"Оцінюю позитивно. Як я вже говорив, це не клубний турнір, де завжди є можливість виправити ситуацію, кожен матч буде вирішальним. Це як на чемпіонаті світу: переміг - пройшов далі, програв - поїхав додому".

Також Петраков підкреслив, що добре знає всіх гравців збірної і розповів про свої емоції від призначення:

"Сплю я зараз погано, по дві години, прокидаюся. Важко, адже прийняв відповідальне рішення... Але я вмію тримати удар".

Петраков також повідомив, що в збірну України будуть викликані ще два футболісти. Це Тарас Качараба зі "Славії" та Данило Сікан з "Шахтаря".

Олександр Петраков: що про нього відомо

  • Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).
  • З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).
  • У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.
  • Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.
  • Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Антон Дудар