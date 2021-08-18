Олександр Петраков позитивно оцінив перспективи збірної України у кваліфікації ЧС-2022.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував своє призначення.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"У відбірковому турнірі чемпіонату світу потрібен результат. Залишилося п'ять матчів. Кожна гра - як фінальна, це не клубний футбол. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб вивести команду на чемпіонат світу в Катарі", - сказав Петраков.

Фахівець позитивно оцінив перспективи української збірної у відборі на ЧС-2022:

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"Оцінюю позитивно. Як я вже говорив, це не клубний турнір, де завжди є можливість виправити ситуацію, кожен матч буде вирішальним. Це як на чемпіонаті світу: переміг - пройшов далі, програв - поїхав додому".

Також Петраков підкреслив, що добре знає всіх гравців збірної і розповів про свої емоції від призначення:

"Сплю я зараз погано, по дві години, прокидаюся. Важко, адже прийняв відповідальне рішення... Але я вмію тримати удар".

Петраков також повідомив, що в збірну України будуть викликані ще два футболісти. Це Тарас Качараба зі "Славії" та Данило Сікан з "Шахтаря".

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001-2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Антон Дудар