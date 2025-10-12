Наразі тренером "Спартака" є ексфутболіст "Лаціо" та "Інтера" Деян Станкович.

Бельгійський тренер Філіп Клеман відмовився від пропозиції поїхати у Росію та очолити московський "Спартак". Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на журналіста De Standaard Барта Лаге.

"Я зв'язався з агентом Філіпа Клемана. Так, "Спартак" пропонував йому роботу, але він відмовився. Він продовжує жити у Великій Британії, і я думаю, що в нього там є якісь контакти", - цитують слова Клемана ЗМІ.

Філіп Клеман за свою кар'єру був тренером бельгійського "Брюгге", французького "Монако" та шотландського "Рейнджерс".

Наразі тренером "Спартака" є ексфутболіст "Лаціо" та "Інтера" Деян Станкович, який переїхав до Росії у 2024 році.

