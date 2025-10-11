За квитки категорії 1 доведеться заплатити 410-620 доларів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) встановила величезні ціни для квитків на Чемпіонат світу з футболу 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Вартість квитків, за попередніми даними, буде на 400-1000% вищою, ніж на попередній чемпіонат світу в Катарі, пише The Athletic.

Вболівальники, які виграли можливість придбати квитки на чемпіонат у перший день продажів, розповіли журналістам, що переважна більшість квитків коштують сотні доларів. Ба більше, більшість місць на верхньому ярусі на фіналі коштують або 2790, або 4210 доларів.

У виданні нагадали, що ФІФА тривалий час не розкривала вартість квитків на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Було відомо тільки те, що найдешевші квитки коштуватимуть від 60 доларів.

Відео дня

Один з уболівальників, якому вдалося виграти можливість купити квитки на чемпіонат у перший день продажів, розкрив повний прайс-лист квитків. Як з'ясувалося, обіцяні ФІФА квитки по 60 доларів були вкрай рідкісними.

У виданні розповіли, що за квитки категорії 1 доведеться заплатити 410-620 доларів, а за квитки категорії 2 - від 310 до 465 доларів. Діапазон цін на квитки категорії 3 і 4 становить 140-215 і 60-105 доларів відповідно.

Інші новини футболу

Раніше стало відомо, що півзахисник збірної України Георгій Судаков не зіграє в матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Футболіст на своїй сторінці в Instagram повідомив, що сподівається на швидке відновлення.

Крім того, 10 жовтня збірна України з футболу провела матч третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року проти національної команди Ісландії. Гра закінчилася з рахунком 3:5 на користь українців.

Вас також можуть зацікавити новини: