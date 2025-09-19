Йдеться про команду Ізраїлю.

Збірна Іспанії, яка є чинним чемпіоном Європи, може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2026 року, якщо до участі в ньому буде допущено певну команду. Як зазначає портал Sport.ua, йдеться про команду Ізраїлю.

Цю інформацію підтвердив Пачі Лопес, представник Іспанської соціалістичної робочої партії в Конгресі.

"Ми ще не знаємо, які команди та країни братимуть участь у ЧС-2026 року. Спорт не може бути ізольований від того, що зараз відбувається у світі. Особливо, коли мова про масові порушення прав людини зі сторони Ізраїлю", - сказав він.

Інші розбіжності країн у світових подіях

Як повідомляв УНІАН, раніше іспанський національний мовник RTVE ухвалив рішення бойкотувати наступне "Євробачення", якщо в ньому візьме участь Ізраїль. Заява Іспанії чинить тиск на Європейську мовну спілку (EBU), адже ця країна входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу.

Водночас Іспанія не єдина країна, яка думає про те, аби пропустити "Євробачення-2026". Таку дискусію мали також мовники Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії. Ці країни аргументували своє рішення діями Ізраїлю в Газі, які спричинили загибель журналістів та обмежили доступ засобів масової інформації.

