Сергій Сидорчук напередодні перейшов у "Вестерло", а Денис Гармаш уклав контракт з "Осієком".

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко відреагував на недавні трансфери досвідчених екс-гравців "біло-синіх" Сергія Сидорчука і Дениса Гармаша.

Він заявив, що ніколи б не перейшов з "Динамо" в клуб рівня "Вестерло" або "Осієка".

"Я так розумію, що Ігорю Михайловичу буде чим похвалитися. А навіщо Сидорчук пішов туди? Не розумію Серьогу. Бельгія, може, подобається: шоколад, пиво.

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Я не проти того, що Сидорчук пішов у "Вестерло", я за себе кажу: я з "Динамо" точно не пішов би туди. Мабуть, сім'я вмовила. Там вільніше, не страшно. Я говорю про клуб. Гармаш ось перейшов в "Осієк" – в серйозні команди наші футболісти їдуть.

Я знаю, що перетримують. Це ще з мене почалося. Тому я й кажу, що Шевченко - щасливчик, що поїхав у 23 роки. Я навіть уявити такого не міг.

У нас гравці розповідають, що йдуть в інші клуби, щоб виграти Лігу чемпіонів або пограти в єврокубках, а що "Вестерло"? Для клубу соромно, але вже звикли", - написав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, екс-капітан "Динамо" Сергій Сидорчук несподівано покинув київський клуб заради переходу в "Вестерло", який бореться за виживання в чемпіонаті Бельгії. 32-річний півзахисник підписав з бельгійським клубом угоду на три роки.

За інформацією ЗМІ, на продажу Сидорчука "Динамо" заробило 500 тисяч євро.

Денис Гармаш напередодні перейшов до хорватського "Осієка". Досвідчений хавбек розірвав контракт з "Динамо" і перейшов в нову команду на правах вільного агента. З хорватами Гармаш підписав контракт на один рік з опцією продовження ще на сезон.

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