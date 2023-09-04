Денис Гармаш провів у "Динамо" більше 15 років.

Колишній півзахисник національної збірної України Денис Гармаш покинув "Динамо".

Як повідомляє "Динамо Київ Inside", 33-річний півзахисник розірвав контракт з київським клубом за обопільною згодою сторін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гармаш близький до підписання угоди з хорватським клубом "Осієк". Але перехід хавбека затримується, оскільки у Дениса виникли проблеми з виїздом з України.

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Відзначимо, що тренерський штаб "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу не зацікавлені в послугах Гармаша. 33-річний футболіст навіть не потрапив до заявки киян на сезон в УПЛ.

Нагадаємо, Денис Гармаш став гравцем "Динамо" в січні 2007 року. Він провів у системі київського клубу понад 15 років. У січні 2020 року півзахисник йшов на півроку в оренду в турецький "Різерспор".

У складі київського "Динамо" Гармаш зіграв 361 матч, забив 54 голи і віддав 45 результативних передач.

З "біло-синіми" він по три рази вигравав чемпіонат України і Кубок країни, а також чотири рази ставав володарем Суперкубка України.

У складі національної збірної України Гармаш зіграв 31 матч і забив два голи.

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