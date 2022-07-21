Гра проти "Фенербахче" стала ювілейною для Дениса Гармаша на міжнародній арені.

20 липня київське "Динамо" зіграло перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького "Фенербахче". Зустріч завершилася внічию - 0:0.

Цей поєдинок став ювілейним у єврокубках для півзахисника "біло-синіх" Дениса Гармаша. Досвідчений футболіст зіграв 80-й матч у футболці "Динамо" на євроарені, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За цим показником Гармаш обійшов легендарного екс-футболіста киян Олега Блохіна і зрівнявся з Андрієм Ярмоленком.

Лідером же рейтингу є колишній воротар "біло-синіх" Олександр Шовковський, який зіграв за "Динамо" 143 гри на міжнародній арені.

Топ-5 гравців "Динамо" за кількістю матчів у єврокубках:

Олександр Шовковський - 143

Олег Гусєв - 98

Андрій Ярмоленко - 80

Денис Гармаш - 80

Олег Блохін - 79

Денис Гармаш зможе обійти в рейтингу Андрія Ярмоленка, якщо вийде у повторній грі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче".

Нагадаємо, "Фенербахче" прийме "Динамо" 27 липня на своєму рідному стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Переможець цього матчу вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

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