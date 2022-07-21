20 липня київське "Динамо" зіграло перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького "Фенербахче". Зустріч завершилася внічию - 0:0.
Цей поєдинок став ювілейним у єврокубках для півзахисника "біло-синіх" Дениса Гармаша. Досвідчений футболіст зіграв 80-й матч у футболці "Динамо" на євроарені, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За цим показником Гармаш обійшов легендарного екс-футболіста киян Олега Блохіна і зрівнявся з Андрієм Ярмоленком.
Лідером же рейтингу є колишній воротар "біло-синіх" Олександр Шовковський, який зіграв за "Динамо" 143 гри на міжнародній арені.
Топ-5 гравців "Динамо" за кількістю матчів у єврокубках:
- Олександр Шовковський - 143
- Олег Гусєв - 98
- Андрій Ярмоленко - 80
- Денис Гармаш - 80
- Олег Блохін - 79
Денис Гармаш зможе обійти в рейтингу Андрія Ярмоленка, якщо вийде у повторній грі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче".
Нагадаємо, "Фенербахче" прийме "Динамо" 27 липня на своєму рідному стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбулі. Переможець цього матчу вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).