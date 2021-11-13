Денис Гармаш стверджує, що у нього не було ворогів.

Півзахисник "Динамо" і збірної України Денис Гармаш розповів про обстріл свого автомобіля Porsche.

Про інцидент, який стався у 2017 році, Гармаш розповів YouTube-каналу BurBuzz.

"Я досі не розібрався, що це було. Вже й не розбираюся, бо минуло кілька років. Деякі писали в ЗМІ, що це за борги, за ставки... Але це не те. Я б відразу зізнався, що винен. Якби був винен, то зайняв би у когось, або у того ж Ігоря Михайловича (Суркіса, - Прим.) попросив би зарплату наперед, щоб віддати", - сказав Гармаш.

"Це не пов'язано з тоталізаторами, як писали. Ні, звичайно", - підкреслив футболіст.

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Гармаш зазначив, що не знає, хто обстрілював його авто:

"Не знайшли. Мені Ігор Михайлович допомагав у цій ситуації. Сказав: "Не переживай, начебто знайшли, але я тобі не скажу, хто це, відпочивай, спокійно живи далі".

Також він зізнався, що його сім'я переживала з цього приводу деякий час після інциденту:

"Родині страшно було перші місяці. Але я просто був упевнений, що у мене не було боргів, нічого такого. Я сказав родині: "Не переживайте, будьте спокійні. Якби я був комусь винен, можна було б переживати". А так у мене не було ворогів. Я тиждень переживав, потім нормально".

Обстріл автомобіля Дениса Гармаша: що відомо

Невідомі обстріляли Porsche Гармаша 5 грудня 2017 року. Машина знаходилася в підземному паркінгу. Під час події ніхто не постраждав.

Двоє зловмисників зрешетили автомобіль з автомата, випустивши 14 куль, після чого зникли на своєму авто.

Гармаш заперечував, що обстріл авто пов'язаний з тим, що він нібито винен гроші через гру на тоталізаторі.

Автор: Антон Дудар