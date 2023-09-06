Денис Гармаш провів у київському "Динамо" більше 15 років.

Колишній півзахисник національної збірної України Денис Гармаш, який раніше покинув київське "Динамо", знайшов собі нову команду.

33-річний футболіст підписав контракт з "Осієком", повідомляє прес-служба хорватського клубу.

У новий клуб Гармаш перейшов на правах вільного агента. Раніше півзахисник розірвав контракт з "Динамо" за обопільною згодою сторін.

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Деталі угоди українського футболіста з хорватським "Осієком" не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Гармаш підписав контракт на два сезони.

За "Осієк" 33-річний півзахисник гратиме під 19-м номером.

Додамо, що в нинішньому сезоні Денис Гармаш не зіграв жодного матчу у складі київського "Динамо". Півзахисник не входив в плани Мірчі Луческу і не потрапив в заявку "біло-синіх" на сезон УПЛ-2023/24.

Денис Гармаш: кар'єра і досягнення

Денис Гармаш дебютував у складі першої команди "Динамо" в жовтні 2007 року в поєдинку Кубка України проти "Ігро-Сервісу" (4:1). В УПЛ Гармаш дебютував 2009 року у грі проти донецького "Металурга" (3:1).

За більш ніж 15 років у київському "Динамо" Гармаш зіграв 361 матч, забив 54 голи і віддав 45 гольових передач.

З "біло-синіми" Денис Гармаш завоював 10 трофеїв: по три рази він вигравав УПЛ і Кубок України, а також чотири рази ставав переможцем Суперкубка країни.

За національну збірну України Гармаш зіграв 31 матч і забив два голи.

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